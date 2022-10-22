تعادل مثير في دوري السيدات.. وديربي الرياض الأسبوع المقبل

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دوري السيدات السعودي كان قد انطلق الأسبوع الماضي، وتشارك فيه 8 أندية أبرزها الهلال والشباب والنصر والأهلي والاتحاد، وتشهد المباريات إثارة تعوض الجمهور عن توقف مباريات دوري روشن السعودي، بسبب استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العالم 2022.الجولة الثانية انطلقت الجمعة بتعادل شعلة الشرقية مع الاتحاد 2-2 في الدمام، فيما فشلت سيدات الهلال بالخروج بأكثر من التعادل السلبي من مواجهتهن مع نظيراتهن في اليمامة في ملعب كلية العناية الطبية في الرياض.
الأهلي الذي اكتفى بنقطة من الجولة الأولى عبر عن نفسه بقوة وسحق سما في جدة بخمسة أهداف دون رد، فيما كانت أقوى مباريات الدوري حتى الآن بين النصر والشباب في الرياض وانتهت بالتعادل المثير 3-3.
وبرزت خلال المباراة اللبنانية نانسي تشايليان لاعبة الشباب، حيث سجلت الأهداف الثلاثة في مرمى النصر.
الجولة الثالثة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات ستنطلق يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، وفي أقواها تلتقي سيدات النصر والهلال في ديربي الرياض للسيدات.
يشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حدد أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للسيدات بـ40 ريالا سعوديا، ومنع الجمهور من التدخين، وإحضار المواد الصلبة مثل العطور والسكاكين.
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