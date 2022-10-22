يد مضر تكسب سيدني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق فريقا مضر السعودي والكويت الكويتي أول فوز، في بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب 2022»، المقامة على صالة وزارة الرياضة بالدمام، أمس.

وفاز مضر على سيدني الأسترالي بنتيجة 26-29، بينما تغلب الكويت على مينيستروس المكسيكي 26-41، في لقاءات تحديد المراكز من الـ12-9.

وبذلك، يلتقي فريقا مضر والكويت للمنافسة على المركزين التاسع والعاشر، في اللقاء الذي سيقام اليوم، عند الـ11:30 ظهرا.

وفي مباراة أخرى، يلعب سيدني مع مينيستروس عند الـ9:30، للمنافسة على المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي للعبة الدكتور حسن مصطفى، أن هذه النسخة الـ15 التي تقام في الدمام هي الأفضل تاريخيا من حيث الحضور الجماهيري مقارنة بالنسخ السابقة، حيث بلغ عدد الحضور خلال الدور التمهيدي فقط 16 ألف متفرج، على مدى الأيام الثلاثة الأولى للبطولة.