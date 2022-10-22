أخضر الشاطئية يعسكر بالبحرين استعدادا لبطولة القارات

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وانطلق معسكره الحالي بمملكة البحرين، وذلك بإجراء أول تدريباته على الملعب الترابي التابع للاتحاد البحريني لكرة القدم بقيادة مساعد المدرب (البرازيلي) تياغو سوزا، الذي بدأ التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين، تلاها إجراء تمارين لياقية وبدنية وتكتيكية باستخدام الكرة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب خالد وهيب الذي فضّل الجهاز الفني إراحته بناء على توصية الجهاز الطبي.يذكر أن مراسم قرعة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية 2022 - التي يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلا في Beach Soccer - أسفرت عن وجود (أخضر الشاطئية) في المجموعة الأولى بجانب منتخبات الإمارات (المستضيف) والبرازيل وإسبانيا.
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