بعد خسارة ليفربول وفوز السيتي وتعادل تشيلسي واليونايتد.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيمت اليوم السبت، عدد من المباريات الهاة والقوية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجارى.

البداية كانت مع خسارة ليفربول أمام مضيفه نوتينجهام فورست بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب "جراوند سيتي".

وحقق مانشستر سيتى فوزًا كبيرًا على ضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ملعب "الاتحاد"، معقل الفريق السماوي.

وفي قمة مباريات الجولة، انتزع مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً من مضيفه تشيلسي 1-1.

وتقدم تشيلسي عن طريق جورجينيو من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ارتقى كاسيميرو لكرة عرضية من لوك شو وسدد برأسه نحو القائم قبل أن تجتاز الكرة بالكاد خط المرمى.

وبهذا التعادل، أصبح رصيد تشيلسي 21 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد خامس الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: