تعادل مثير بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في قمة الأسبوع بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر يونايتد بهدف لمثله، مساء السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز".

واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتحصل فريق تشيلسي على ركلة جزاء، ويسجلها بالتخصص اللاعب الإيطالي جورجينيو في الدقيقة 86.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات، تمكن البرازيلي كاسيميرو من تسجيل هدف التعادل لليونايتد من رأسية قوية داخل المرمى، للتخطى خط المرمى ويحتسبها الحكم ويكون أول أهداف البرازيلي رفقة الشياطين الحمر.

https://btoooatx2.stad90.com/embed/XTfEUpxtebpy4

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا اريزابالاجا

خط الدفاع: تياجو سيلفا، أزبلكويتا، تشالوباه، مارك كوكوريلا، تشيلويل

خط الوسط: جورجينو، روبت لوفتوس تشيك، ماونت

خط الهجوم: أوباميانج، سترلينج.

فيما بدأ مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد دى خيا

خط الدفاع: رافاييل فاران، مارتينيز، لوك شاو، دالوت

خط الوسط: برونو فيرنانديز، كاسيميرو، إريكسن

خط الهجوم: راشفورد، جادون سانشو، أنتونى.

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز الرابع فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة.