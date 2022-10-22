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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 22-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها إعلان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية.

مصطفى شلبى وعمرو السيسى يبحثان عن الظهور الأول مع الزمالك أمام سيراميكا بالدورى

يبحث مصطفى شلبى وعمرو السيسي، لاعبا نادى الزمالك الجديدان، عن الظهور الأول الرسمى بقميص الزمالك فى مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الأحد فى الأسبوع الثانى من بطولة الدورى.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا، المقرر لها غدا الأحد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

يختتم فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة سيراميكا في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وتوج الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري لموسم 2021-2022 للمرة الثانية على التوالي، والـ14 فى تاريخه، عقب منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الأهلي.

شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كولر يفاضل بين الشحات وكريم فؤاد لتعويض غياب طاهر محمد طاهر أمام أسوان ،الزمالك يفتقد الونش فى السوبر و18 جولة بالدورى.

حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من التأثر بأى غيابات فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين ولن يهتز الأداء والمستوى فى حال غياب أى عنصر.

كشفت إدارة الكرة بنادى الزمالك عن إصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية بعد بعد الفحوصات التى خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج للتدخل الجراحى وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا لمواجهة سيراميكا غدا، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى الأسبوع الثاني من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها الخامسة مساءً.