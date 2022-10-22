شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الزمالك يفوز على الجياد 67 / 51 فى دورى المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على نظيره الجياد بنتيجة 67-51، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى فى ثانى مباريات الدورة المجمعة الأولى لدور الـ16 التمهيدى من دورى المرتبط.

وجاءت نتيجة الفترات كالتالي: 13/7، 35/20، 45/33، 67/51.

ومن المقرر أن يلتقى الفريق غدا نظيره المصرية للاتصالات فى ثالث مباريات الدورة المجمعة الاولى لدور ال16 من دورى المرتبط.

ويسعى “سلة الزمالك” إلى المنافسة على كل الألقاب والبطولات التى سيشارك فيها فى الموسم الجديد فى ظل دعم مجلس إدارة النادى بالتعاقد مع لاعبين متميزين جدد هم: “وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكى تيريل تو هولواي”.

ويتكون الجهاز الجديد لسلة الزمالك من: أحمد مرعى مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامى العايدى إداريًا.