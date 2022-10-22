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الغندور يدير مباراة الأهلي وأسوان.. ومعروف للزمالك وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام غدا الأحد في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري.

ويدير طارق مجدي مباراة بيراميدز والمصري في الثالثة عصر غد على استاد برج العرب.

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بينما يدير محمد معروف مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الخامسة مساءا على استاد القاهرة.

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ويدير أحمد الغندور مباراة الأهلي ضد أسوان في السابعة مساء بملعب الأهلي we السلام.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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