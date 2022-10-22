شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور يدير مباراة الأهلي وأسوان.. ومعروف للزمالك وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام غدا الأحد في افتتاح منافسات الجولة الثانية للدوري.

ويدير طارق مجدي مباراة بيراميدز والمصري في الثالثة عصر غد على استاد برج العرب.

بينما يدير محمد معروف مباراة الزمالك ضد سيراميكا في الخامسة مساءا على استاد القاهرة.

ويدير أحمد الغندور مباراة الأهلي ضد أسوان في السابعة مساء بملعب الأهلي we السلام.