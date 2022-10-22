شكرا لقرائتكم خبر عن إيبوكا وريان وصلاح محسن يزينون قائمة سيراميكا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك غدا الأحد في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وضمت القائمة 20 لاعبا جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - جاستس آرثر- أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد متولي كناريا - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكا - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي - عبد الرحمن بودي.

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن.

في سياق متصل أعلن نادى سيراميكا جاهزية لاعبيه لمواجهة فريق الزمالك في المباراة المقرر لها غدا الأحد في الخامسة مساءً على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكشفت صور التدريبات التي نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر التركيز على الجانب البدني الذى يسبق تقسيمة الفريق في المران، في ضوء اهتمام الجهاز الفني برفع اللياقة للاعبين استعدادا لموقعة الزمالك.

وأوقف أحمد سامى، المدير الفني لفريق سيراميكا، التدريب أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء الفنية، واهتم فيه سامى بتدريب الفريق على دقة التسديدات من مسافات بعيدة كأحد الحلول الفنية لحسم بعض المباريات.