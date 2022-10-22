شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يستقر على 22 لاعبا فى قائمة الاتحاد السكندرى لمباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على اختيار قائمة مكونة من 22 لاعبا لمباراة الداخلية المقرر لها يوم 24 أكتوبر الجارى ضمن الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وضمت القائمة اللاعب ناصر ناصر، والذي غاب عن قائمة مباراة أسوان في الجولة الأولى، وانتهت بفوز سيد البلد بهدف نظيف، كما شهدت القائمة مفاجأة وهي خروج قائد الفريق خالد الغندور من القائمة.

وضمت اختيارات زوران كلا من :

المهدي سليمان وعمرو خليل لحراسة المرمى.

مصطفى إبراهيم – هشام صلاح – كيزيتو- محمد الصالح – محمود علاء – خالد صبحي – صبري رحيل لخط الدفاع.

خط الوسط : ساليفو مورو- محمود عبد العزيز- مروان عطية – سعيدو سمبوري – ناصر ناصر – كريم الديب – إبراهيم حسن – احمد عادل ميسي – اسلام عبد النعيم – محمد فارس – احمد عيد.

مابولولو – اوستن اموتو لقيادة الهجوم.

بينما تم استبعاد كلا من :عبد الغني محمد – احمد السيد غريب لانضمامهما للمنتخب الأولمبي،وخالد الغندور – فوزي الحناوي – محمد الصباحي – صبحي سليمان – عبد الله نصيب – والسيد سالم لأسباب مختلفة.

من جانبه، قال محمد عمر، المدير الرياضى للاتحاد السكندرى، إن سيد البلد قادر على التواجد وسط الكبار بالدورى الممتاز في الموسم الحالي، مؤكدا أن زعيم الثغر دعم صفوفه بصفقات قوية قادرة على العبور بسفينة الفريق إلى أبعد نقطة، فضلاً عن الدعم المادى والمعنوى من مجلس الإدارة للجهاز الفني واللاعبين.

وكشف المدير الرياضى لـ"الاتحاد السكندرى"، خلال تصريحات خاصة، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي زوران مانولوفيتش قادر على تغيير طريقة اللعب حسب حالة المنافسين، لافتاً إلى أنه يتمنى فوز سيد البلد على الداخلية في المباراة القادمة بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام.

وناشد عمر جماهير الاتحاد السكندرى التواجد في الاستاد الذى يحتضن مباراة زعيم الثغر والداخلية لمؤازرة ومساندة فريقهم، مؤكدا أنهم سيكونون كلمة السر في تحقيق سيد البلد الانتصار الثانى على التوالي في الدورى العام.