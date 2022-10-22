شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي يفوز على طلائع الجيش 75-46 في دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على فريق طلائع الجيش بنتيجة 75-46 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.

أقيمت المباراة على صالة المقاولون العرب، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا، ونجح في الفوز بنتيجة 75-46.

وكان الفريق قد حقق الفوز أمس الجمعة على فريق دسوق، ضمن منافسات البطولة التي يرغب في الفوز بها والاحتفاظ باللقب.