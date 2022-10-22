شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي مصري.. مصطفى عسل يتأهل لمواجهة الشوربجي في جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت الثنائي المصري، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي، ومروان الشوربجي لاعب هليوبوليس، إلى المباراة النهائية، ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجارى بمدينة زيورخ السويسرية، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 107 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفاز مصطفى عسل في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه فارس الدسوقي بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 85 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11, 11-8, 9-11, 11-5, 11-5.

فيما فاز مروان الشوربجي على البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 14-12, 12-10, 11-3.

وكانت مصر قد ضمنت لقب السيدات في ذات البطولة بتأهل الثنائي، نور الشربيني وهانيا الحمامي إلى المباراة النهائية.

وفازت هانيا الحمامي في الدور نصف النهائي على منافستها الويلزية تيسني إيفانز بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 11-9, 8-11, 11-9.

وفازت نور الشربيني في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنتها روان العربي لاعبة وادي دجلة بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 4-11, 9-11, 12-10, 11-8, 11-7.