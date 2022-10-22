شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يغيبون عن الزمالك أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، 7 لاعبين أمام سيراميكا فى المباراة المقرر لها غدا الأحد فى الأسبوع الثانى من بطولة الدورى.

ويغيب عن الزمالك كل من السنغالى إبراهيما نداى ومحمود حمدى الونش وعماد دونجا للإصابة بالإضافة إلى الثلاثي حسام عبد المجيد وحسام أشرف ومحمد طارق للانضمام للمنتخب الأوليمبى استعدادا لمواجهة إيسواتينى فى التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى محمد عبد الشافى لأسباب فنية.

فى الوقت الذى دخل مصطفى شلبى وعمرو السيسى قائمة الزمالك لأول مرة هذا الموسم، بعد ظهورهما بشكل مميز خلال تدريبات الزمالك الماضية، مما نالا ثقة البرتغالى فيريرا.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى – مصطفى الزنارى – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – عمرو السيسى – زكريا الوردى – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “اوباما” – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.