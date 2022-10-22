أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 10 / 2022

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني.‏

مران الأهلي.. محاضرة فنية لكولر لشرح خطة مواجهة أسوان غداً

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة أسوان، التى تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية.

الأهلى يخسر أمام ماجدبيرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم لأندية اليد