شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 10 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، إعلان قائمة مباراة أسوان غدا وخسارة فريق كرة اليد من ماجديبرج في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة أسوان، التى تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية.
خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 36 / 28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية.
انتهى الشوط الأول بنتيجة لصالح 18/17 لصالح بطل أوروبا، قبل أن يتسع الفارق فى الشوط الثاني وتنتهى المباراة بنتيجة 36 / 28.
يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه خلال الساعات المقبلة لوضع خطة الاستعداد لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بأبوظبي.
ويناقش كولر مع جهازه المعاون عدة ترتيبات خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة التى تُعد أول بطولة يطمح الأحمر للتتويج بها هذا الموسم ، واستقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى الإمارات الثلاثاء المقبل لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك
يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر الدفع بالبرازيلى برونو سافيو لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيمن فى مباراة أسوان، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك لتعويض غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.
ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى، وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.