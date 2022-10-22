اخبار الرياضه

أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 10 / 2022

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم السبت 22 / 10 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، إعلان قائمة مباراة أسوان غدا وخسارة فريق كرة اليد من ماجديبرج في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض مباراة أسوان التى تقام مساء غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ‏وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وبرونو سافيو وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ‏وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد هاني.‏

 

مران الأهلي.. محاضرة فنية لكولر لشرح خطة مواجهة أسوان غداً

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمباراة أسوان، التى تقام مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق التدريبات عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية.

 

الأهلى يخسر أمام ماجدبيرج الألمانى فى نصف نهائى كأس العالم لأندية اليد

 

خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام ماجدبيرج الألمانى بنتيجة 36 / 28 فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى .

 

انتهى الشوط الأول بنتيجة لصالح 18/17 لصالح بطل أوروبا، قبل أن يتسع الفارق فى الشوط الثاني وتنتهى المباراة بنتيجة 36 / 28.

 

 

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه خلال الساعات المقبلة لوضع خطة الاستعداد لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بأبوظبي.

ويناقش كولر مع جهازه المعاون عدة ترتيبات خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة التى تُعد أول بطولة يطمح الأحمر للتتويج بها هذا الموسم ، واستقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى الإمارات الثلاثاء المقبل لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك

 

كولر يدرس تغيير مركز برونو سافيو لتعويض غياب طاهر عن الأهلى

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر الدفع بالبرازيلى برونو سافيو لاعب الفريق فى مركز الجناح الأيمن فى مباراة أسوان، المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك لتعويض غياب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى، وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا