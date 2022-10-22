شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت يغيب عن الداخلية أمام زعيم الثغر ومحاولات لتجهيزه ضد الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب محمود عزت، مدافع الداخلية، عن مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري، يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري، في ظل معاناته من الإصابة بشد في العضلة الأمامية.

وأكد اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية، أن محمود عزت يعاني من الإصابة بشد في العضلية الأمامية تعرض لها قبل انطلاق منافسات الدوري، وغاب بسببها عن المشاركة في مباراة طلائع الجيش بالجولة الافتتاحية، ويحتاج لمدة أسبوع قبل العودة للمشاركة في المباريات.

وأوضح الدسوقي أنه يتم تجهيز محمود عزت من أجل المشاركة في مباراة الأهلي في ثالث جولات مسابقة الدوري المصري في أول نوفمبر المقبل، بحيث يكون اللاعب قد أنهى برنامجه التأهيلي، وبات جاهزا للمشاركة في هذه المباراة.

ويستعد الداخلية لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في ثاني جولات بطولة الدوري المصري على استاد الإسكندرية.

وتعادل الداخلية مع طلائع الجيش بدون أهداف في الجولة الافتتاحية من عمر مسابقة الدوري المصري.