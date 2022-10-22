شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج اليوم الختامي لبطولة الجمهورية للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فعاليات اليوم الختامي لبطولة الجهورية للسلاح والتي أقيمت بصالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية في الفترة من 20 حتى 22 أكتوبر الجاري.

واستطاع نادي الشمس التتويج بـ3 ذهبيات في 3 أسلحة مختلفة وهو سلاح الشيش رجال وسيدات وسلاح السيف رجال، بينما حصل نادي الصيد على ذهبية سلاح السيف سيدات، وأحرز نادي سبورتنج ذهبية سلاح سيف المبارزة سيدات، كما توج نادي المؤسسة العسكرية بذهبية سلاح سيف المبارزة رجال.

وجاءت نتائج منافسات الفرق كالتالي:

سلاح سيف المبارزة رجال

الميدالية الذهبية "نادي المؤسسة العسكرية"

الميدالية الفضية "نادي مدينة نصر"

الميدالية البرونزية "نادي السويس"

سلاح سيف المبارزة سيدات

الميدالية الذهبية "نادي سبروتنج"

الميدالية الفضية "نادي الصيد"

الميدالية البرونزية "نادي طنطا"

سلاح السيف رجال

الميدالية الذهبية "الشمس"

الميدالية الفضية "نادي الصيد"

الميدالية البرونزية "نادي السلاح السكندري"

سلاح السيف سيدات

الميدالية الذهبية "نادي الصيد"

الميدالية الفضية "نادي الشمس"

الميدالية البرونزية "نادي السلاح السكندري"

سلاح الشيش رجال

الميدالية الذهبية "الشمس"

الميدالية الفضية "نادي المعادي"

الميدالية البرونزية "نادي مدينة مصر"

سلاح الشيش سيدات

الميدالية الذهبية "نادي الشمس"

الميدالية الفضية "نادي مدينة نصر"

الميدالية البرونزية "نادي المعادي"