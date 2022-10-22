شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى وعمرو السيسى يبحثان عن الظهور الأول مع الزمالك أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مصطفى شلبى وعمرو السيسي، لاعبا نادى الزمالك الجديدان، عن الظهور الأول الرسمى بقميص الزمالك فى مباراة سيراميكا المقرر لها غدا الأحد فى الأسبوع الثانى من بطولة الدورى.

ودخل مصطفى شلبى وعمرو السيسى قائمة الزمالك لأول مرة هذا الموسم، بعد ظهورهما بشكل مميز خلال تدريبات الزمالك الماضية، مما نالا ثقة البرتغالى فيريرا.

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، قد أعلن عن القائمة التى سيخوض بها الأبيض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا الأحد فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى الممتاز.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثى – محمد عبد الغنى – مصطفى الزنارى – أحمد فتوح – عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف”روقا” – عمرو السيسى – زكريا الوردى – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد مصطفى “زيزو” – محمود عبد الرازق ”شيكابالا” – مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.