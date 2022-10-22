مدرب تشيلسي: راض بنقطة أمام يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - صرح مدرب فريق تشيلسي جراهام بوتر في لقاء صحفي عقب تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدف لمثله، بمباراة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، أن النتيجة كانت عادلة لكلا الفريقين.

وقال مدرب البلوز: " ربما ما حدث كان مخيبًا للآمال لأننا كنا متقدمين بهدف مع اقتراب صافرة النهاية، لكن بالنظر إلى مجريات المباراة، فإننا حصلنا على نقطة مهمة، لست متأكدًا مما إذا كنا قد قدمنا ما يكفي لتحقيق الفوز".

وأضاف: "حققنا الكثير من الإيجابيات من حيث مقدار الجهد الذي بذله اللاعبون في المباراة، كان مانشستر يونايتد أفضل منا في النصف ساعة الأولى وكان علينا الرد وشعرت أننا فعلنا ذلك".

واستكمل: "قدمنا أداء قتالي، لقد تحسننا كثيرًا بعد ذلك، لذا نحن راضون بالتعادل".

وأتم: "كان كيبا سيئ الحظ بعض الشيء، لقد أتيحت لنا الفرص، وأتيحت لهم بعض الفرص، لذا النقطة عادلة".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة ويليه مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.