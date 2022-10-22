فيرنانديز يشكك في صحة ركلة جزاء تشيلسي ويرفض الحديث عن أزمة رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى البرتغالي برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، أن الالتحام الذي اعتبره حكم مباراة فريقه ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" اليوم السبت ركلة جزاء، هو التحام طبيعي يحدث في كل مباراة بالمسابقة، مفضلًا عدم الحديث عن أزمة مواطنه كريستيانو رونالدو.

وتعادل مانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة (1-1) مع مضيفه تشيلسي في المباراة التي جرت على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الـ13 من المسابقة.

وجاء هدف تشيلسي من ركلة جزاء سجلها جورجينيو، بعد إعاقة سكوت ماكتومناي لبروخا لاعب البلوز في الدقيقة 83.

وقال برونو فيرنانديز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب المباراة، لدى سؤاله عن ركلة جزاء تشيلسي، "قلت للحكم إن هذا النوع من الالتحامات موجود في كل مباراة بالدوري الإنجليزي".

وأضاف "لم أشاهد اللعبة بشكل جيد ولا أستطيع أن أقول ما إذا كان القرار صحيحًا أم لا، لكن سكوت ماكتومناي قال إنه لم يعق لاعب تشيلسي".

وبسؤال عن أزمة رونالدو، أوضح "نحن لا نتحدث عن وضع كريستيانو رونالدو، نفضل الاحتفاظ بآرائنا، علينا التعامل مع ذلك داخل النادي فقط، وليس على أي شخص آخر أن يعرف ما نريده أو نفكر فيه، أهم شيء للجميع بما في ذلك كريستيانو هو فوز الفريق".

وكان مانشستر يونايتد عاقب رونالدو بالاستبعاد من قائمة مباراة الفريق اليوم، على خلفية تركه ملعب "أولد ترافورد" قبل دقائق على نهاية مباراة الفريق ضد توتنهام هوتسبير، الأربعاء الماضي.

وعن المباراة، صرح فيرنانديز "سنحت لنا الفرص في الشوط الأول وكان بإمكاننا التقدم بنتيجة 2-0، لكنهم حصلوا على ركلة الجزاء سجلوا منها هدفًا في الشوط الثاني، ثم واصلنا القتال، وفي النهاية وصلنا للتعادل، لا يمكن أن نستسلم".

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق نقطته الـ20 من 11 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليستقر في المركز الخامس.