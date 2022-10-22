كرة يد.. موعد ومنافس الأهلي على برونزية سوبر جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

سيلتقي الأهلي مع فريق كيلسي البولندي وصيف دوري أبطال أورويا مساء غدا الأحد في مباراة شرسة مع وصيف أوروبا من أجل تحقيق البرونزية.

وتقام مباراة البرونزية بين الأهلي وكيلسي البولندي غدا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساء على صالة الدمام بالسعودية.

وخسر كيلسي البولندي وصيف أوروبا أمام برشلونة بطل أوروبا بنتيجة 28-39، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وعلى جانب أخر، سيلتقي برشلونة الإسباني مع ماجديبورج الألماني حامل اللقب في نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب).

ويعد هذا النهائي هو تكرار لنهائي النسخة الماضية التي فاز بها ماجديبورج الألماني على برشلونة بنتيجة 33-28.

ويعد العملاق الإسباني برشلونة هو الأكثر تتويجا ببطولة السوبر جلوب لليد برصيد 5 ألقاب.