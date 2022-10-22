كاسيميرو ينقذ مانشستر يونايتد أمام تشيلسي بتعادل قاتل في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

انتهت قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد بتعادل مثير بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة من عمر المباراة، حيث افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 87 عن طريق جورجينيو من ضربة جزاء ثم تعادل كاسيميرو ليونايتد في الدقيقة 94.

وبهذه النتيجة، يرفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يصل مانشستر يونايتد إلى النقطة 20 في المركز الخامس.

وبذلك تستمر سلسلة التعادلات بين تشيلسي ومان يونايتد في الدوري الإنجليزي، فكان موسم 2020-2021 تعادل الفريقان سلبيًا في مباراتي بريميرليج، وفي موسم 2021-2022 حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المباراتين.

تفاصيل المباراة:

ودخل تشيلسي المباراة بتشكيلة مكونة من: "كيبا، تشالوبه، تياجو سيلفا، كوكوريلا، أزبيليكويتا، لوفتس تشيك، جورجينيو، تشيلويل، ماونت، أوباميانج، رحيم سترلينج".

وجاء تشكيل مان يونايتد كالتالي: "دي خيا، دالوت، فاران، مارتينيز، لوك شو، كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فرنانديز، سانشو، أنتوني، راشفورد".

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين وغابت الخطورة على المرمى في الدقائق الأولى.

وجاءت الفرصة الأولى المحققة في الدقيقة 13 بعد تسديدة رائعة من أنتوني ولكن تصدى لها حارس تشيلسي وأخرجها إلى ركلة ركنية.

رد تشيلسي بفرصة هدف بعد كرة عرضية رائعة من ناحية اليسار خارج منطقة الجزاء ولكن أبعدها فاران في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى ماونت وذلك في الدقيقة 14.

وأهدر راشفورد هدفًا محققًا لمانشستر يونايتد في الدقيقة 28 بعدما انفرد بالمرمى ولكن تصدى لها حارس تشيلسي كيبا.

وواصل كيبا حار تشيلسي تألقه وتصدى لتسديدة قوية من راشفورد في الدقيقة 33، ليحافظ على نظاقة شباكه.

وجاءت أولى محاولات تشيلسي في الدقيقة 39 بعد تسديدة من أوباميانج ولكن مرت بجوار القائم إلى خارج الملعب.

وحاول البلوز قبل نهاية الشوط الأول من أجل هز شباك دي خيا ولكن افتقد لاعبوه اللمسة الأخيرة.

وأهدر أنتوني هدفا محققا ليونايتد في الدقيقة 45 بعد تسديدة قوية ولكن لم تسكن الشباك وخرجت إلى ضربة مرمى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وفي بداية الشوط الثاني، سدد روبن تشيك لاعب تشيلسي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلى مرمى دي خيا.

وتعرض فاران مدافع مانشستر يونايتد للإصابة في الدقيقة 57 وغادر الملعب باكيًا وحل لينديلوف بديلًا له.

وفي الدقيقة 73 كاد تشالوبه أن يسجل الهدف الأول لتشيلسي بعد رأسية رائعة ولكم اصطدمت الكرة في العارضة.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 83 بعد عرقلة ماكتومناي لبروخا، ونجح جورجينيو في افتتاح التسجيل في الدقيقة 87، ليتقدم البلوز بهدف قاتل.

ونجح كاسيميرو في إنقاذ مانشستر يونايتد بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 94، لتنتهي القمة بنتيجة 1-1 في الدوري الإنجليزي.