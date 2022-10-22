المنتخب الأولمبي يخوض مرانه تحت الأمطار في إسواتيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فاجأت الأمطار منتخب مصر الأولمبي في تدريبه الختامي مساء اليوم السبت على ستاد سومهلولو الوطني، استعدادًا لمباراة إسواتيني غدًا الأحد على نفس الملعب ضمن ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في الإسكندرية يوم 30 أكتوبر الجاري.

ويتأهل الفائز من المواجهتين لملاقاة المنتصر من مباراة زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير قبل نهائيات أفريقيا.

وذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع "فيس بوك"، أنه رغم غزارة الأمطار والتقلبات الجوية فإن المنتخب خاض تدريبًا حماسيًا، شهد تألق اللاعبين الذين أعلنوا التحدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعدهم على التأهل.

وحرص روجيريو ميكالي، مدرب المنتخب، على توجيه اللاعبين ووضع الرتوش النهائية للخطة مع تصحيح بعض الأخطاء، وشدد على ضرورة التركيز.

من جانبه، تابع محمد بركات، رئيس بعثة المنتخب في إسواتيني، التدريب وكان بصحبته شعبان بسطاوي، منسق المنتخبات الوطنية، ومحمود حرب المدير الإداري.