رابطة الأندية تعلن.. ديانج رجل الجولة الأولى متفوقًا على شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مساء السبت، اختيار الدولي المالي أليو ديانج متوسط ميدان الأهلي، ليكون رجلاً للجولة الأولى بمسابقة دوري We المصري.

وكانت رابطة الأندية، أعلنت عن منافسة بين الثلاثي: أليو ديانج (الأهلي)- محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الزمالك) - جون إيبوكا (سيراميكا كليوباترا).

وحصل ديانج على أعلى الأصوات بين الجماهير بواقع (70.7%)، بينما جاء "شيكابالا" في المركز الثاني بـ(28.6%)، واحتل إيبوكا المركز الثالث بـ(.7%).

وكان ديانج قاد الأهلي للفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المقابل لعب "شيكابالا" في فوز الزمالك على سموحة (2-0)، أما إيبوكا فسجل في فوز سيراميكا على المصري بنتيجة (3-0).

جدير بالذكر أن الأهلي سيلعب ضد أسوان غدًا الأحد، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الأسبوع الثاني بمسابقة دوري We المصري.

المرور منه أشبه بالمستحيل