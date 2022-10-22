ضربة هجومية في الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يفتقد نادي الزمالك خدمات لاعبه السنغالي ابراهيما نداي، عن مباراة الأهلي في بطولة السوبر المصري والتي من المقرر أن تقام مساء الجمعة المقبلة.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مصدر لـ"الخليج 365"، إن نداي سيغيب عن مباراة السوبر بسبب إصابته بالعضلة الخلفية، حيث سيغيب اللاعب ثلاثة أسابيع.

وكان نادي غاب عن مباراة الزمالك وسموحة، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة (2-0) ضمن الأسبوع الأول بمسابقة دوري WE المصري.

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا، غدًا الأحد، في إطار الأسبوع الثاني بمسابقة دوري We المصري.