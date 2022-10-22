آخر المباريات قبل السوبر.. قائمة الأهلي تشهد عودة بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق ‏التي تخوض مباراة أسوان المقبلة بالدوري.

ويقام اللقاء مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة ‏الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأولى أمام فريق الإسماعيلي، بهدف دون رد سجله شادي حسين، في المباراة ‏التي أقيمت ‏يوم الأربعاء الماضي.

وعاد الجنوب إفريقي بيرسي تاو لقائمة الأهلي، بعد غياب طويل إثر إصابته بنهاية الموسم الماضي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود متولي - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ‏- أحمد عبد القادر - برونو سافيو - حسين الشحات - أليو ديانج - عمرو السولية ‏- ومحمد مجدي أفشة - وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين.

الجدير بالذكر، أن فريق الأهلي سيسافر إلى دولة الإمارات بعد هذه المباراة، استعدادًا لملاقاة الزمالك بكأس السوبر المصري لموسم 2021، في المباراة التي تقام على ملعب هزاع بن زايد، يوم الجمعة المقبل، في تمام السابعة مساءً.