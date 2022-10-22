 قمة تشلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل وهالاند يقود السيتي لهزيمة برايتون بثلاثية

المنامة - ياسر ابراهيم - انتهت قمة تشلسي وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن المرحلة 13 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل هدف البلوز، الإيطالي جورجينيو من علامة الجزاء 87، فيما عادل للشياطين الحمر البرازيلي كاسيميرو 90+4.

وصار رصيد تشلسي 21 نقطة، في المركز الرابع أمام يونايتد الخامس برصيد 20 نقطة.

وفي مباراة أخرى حقق مانشستر سيتي فوزاً صريحاً على ضيفه برايتون 3-1.



وبصم الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية 22، و43 من ركلة جزاء فيما وقع على الهدف الثالث كابتن سيتي البلجيكي كيفن دي بروين 75. أما هدف برايتون الوحيد فأحرزه لياندرو تروسارد 53.



وصار رصيد فريق المدرب بيب غوارديولا 26 نقطة في المركز الثاني، معيداً الفارق عن آرسنال المتصدر إلى نقطة واحدة. أما برايتون فتوقف رصيده عند النقطة 15 في المركز الثامن.



وأجرى المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعض التتغيرات على التشكيلة التي بدأت ضد ليفربول، مشركًا الجزائري رياض محرز وجاك غريليش بدلاً من فيل فودن المتألق هذا الموسم الذي دخل في الشوط الثاني والألماني إلكاي غوندوغان، كما عاد الإسباني أيميريك لابورت إلى الدفاع بدلاً من الهولندي نايثن آكي.



وافتتح هالاند التسجيل عندما وصلته كرة رائعة طويلة من الحارس البرازيلي إيدرسون إلى مشارف المنطقة، واستفاد من خروج خاطئ للحارس الإسباني روبرت سانشيز من منطقته وفاز بالمعركة البدنية أمام المدافع آدم ويبستر ليسكن الكرة في الشباك من داخل المنطقة (22).



وضاعف تقدم فريقه من ركلة جزاء تحصل عليها البرتغالي برناردو سيلفا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بعد أن استمر اللعب لدقائق إثر عرقلة من لويس دانك (43). وعزز هالاند صدارته لترتيب هدافي الدوري (17) متقدماً بفارق 8 أهداف عن أقرب ملاحقيه هاري كاين.



وقلص المتألق هذا الموسم البلجيكي لياندرو تروسار الفارق في الشوط الثاني بتسديدة رائعة صاروخية من مشارف المنطقة بيمناه مسجلاً هدفه السادس في الدوري (53).



وكاد تروسار يعادل النتيجة عندما توغل الى داخل المنطقة وسدد كرة قوية من مسافة قريبة تصدى لها إيدرسون إلى ركنية (73).



وردّ مواطنه كيفن دي بروين بهدف رائع آخر بتسديدة مذهلة من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (75).

