الامارات | استعداداً لمونديال قطر.. السعودية تكسب مقدونيا الشمالية في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب المنتخب السعودي على مقدونيا الشمالية 1-صفر، السبت، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق الشهر المقبل.

وسجل صالح الشهري هدف "الأخضر" الوحيد في المباراة.

ودخل المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار اللقاء بتشكيلتين مختلفتين حيث لعبت المجموعة الأولى 60 دقيقة من عمر المباراة، وأكملت المجموعة الثانية 30 دقيقة الأخيرة.

على صعيد متصل، خصص رينار تدريبات خاصة للرباعي سلمان الفرج، عبدالله مادو، سامي النجعي وهيثم عسيري برفقة المعد البدني. وانتظم حارس المرمى أمين بخاري صباح السبت في معسكر الأخضر.

وقعت السعودية في المجموعة الثالثة الى جانب الارجنتين والمكسيك وبولندا.