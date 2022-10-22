موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف النادي الأهلي، نظيره أسوان، في السابعة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي فاز على الإسماعيلي بهد ف دون رد، في الجولة الأولى، فيما خسر أسوان من الاتحاد السكندري ١-٠.

ويسعى المارد الأحمر لتدارك خيبة الموسم الماضي وتحقيق أفضل النتائج الموسم الحالي للحصول على درع الدوري المصري الذي حققه 42 مرة في تاريخه.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الثالث، بينما تواجد الإسماعيلي في المرتبة الـ11.

التشكيل المتوقع للأهلى

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر مباراة أسوان بتشكيل مكون كالتالى:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبدالمنعم،محمود متولي، على معلول.

في خط الوسط: حمدي فتحي، وأليو ديانج، وأحمد عبد القادر.

في خط الهجوم: برونو سافيو، شادي حسين، كريم فؤاد

القناة الناقلة

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.