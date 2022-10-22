شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وأسوان غدا في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالأهلي لخوض ثانً مباراة له في بطولة الدوري الممتاز أمام اسوان مساء الأحد وهي المباراة التي يتطلع خلالها المارد الأحمر للفوز فيها من أجل الحفاظ على مسيرة الانتصارات المحلية.

ونرصد في السطور التالية، أهم المعلومات الخاصة بمباراة الأهلي وأسوان.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وأسوان؟

ج: يلتقي الأهلي مع أسوان في السابعة من مساء غداً ، الأحد، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

س: ماذا فعل الفريقين في الجولة الأولى للدوري قبل لقاء الغد؟

ج: الأهلي فاز على الإسماعيلي بهدف نظيف ببرج العرب فيما خسر أسوان بهدف نظيف من الاتحاد السكندري بأسوان.

س:كيف استعد الأهلي لمباراة اسوان الغد؟

ج:الأهلي خاض تدريبات يومية باستاد التتش عقب مباراة الإسماعيلي وسيُنهي اليوم استعداداته لمباراة الغد.

س:ما هي غيابات الأهلي أمام أسوان ؟

ج: سيغيب طاهر محمد طاهر للأيقاف بعدما تعرض للطرد في مباراة الإسماعيلي كما يغيب عمار حمدي للإصابة فيما سيتحدد عقب مران اليوم موقف كلاً من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وبيرسي تاو الذين خرجوا من حسابات المدير الفني في المباريات الماضية لأسباب مختلفة.