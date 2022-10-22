كولر يجهز بيرسى تاو للظهور مع الأهلى فى السوبر المصرى

القاهرة - سامية سيد - اقترب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، من المشاركة فى المباريات بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به. ويسعي السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لتجهيز اللاعب من أجل أن يكون أحد مفاجآته لمباراة السوبر المصري أمام نادى الزمالك.

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراته أمام أسوان غدا، الأحد، على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل موقعة الغد.

ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات فريقه الجماعية، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف.