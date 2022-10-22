شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن تجدد إصابة محمد عمار بقطع فى الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تجدد إصابة محمد عمار قلب دفاع الفريق بقطع فى الرباط الصليبي للركبة.

وقال طبيب الفريق، إن اللاعب الشاب سيخضع خلال الساعات المقبلة لجراحة بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالقاهرة، وبعدها سيخضع عمار لعمليات التأهيل مجدداً والتى تحتاج لستة أشهر مقبلة قبل العودة للتدريبات".

جدير بالذكر أن "عمار" كان قد اكتمل شفاؤه منذ أسابيع قليلة بعد غياب الموسم الماضي بسبب تلك الإصابة قبل أن يتعرض لها مجدداً خلال أحد المباريات الودية ضمن فترة الإعداد للموسم الجاري.