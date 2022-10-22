شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فى معسكر مغلق مساء اليوم، السبت، بمقر النادي استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الدوري العام.

ويحل النادى الإسماعيلي ضيفا على غزل المحلة عصر الاثنين المقبل على ملعب الأخير بالغربية، فى ثاني جولات الدوري الممتاز.

وفضل جهاز الدراويش إقامة المعسكر مبكرا من أجل توفير سبل الراحة والحفاظ على تركيز اللاعبين سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة بالجولة الماضية أمام الأهلي.

وسيغادر فريق الإسماعيلي، محافظة الإسماعيلية صباح غد الأحد فى طريقه إلى محافظة كفر الشيخ لاستكمال معسكره المغلق.