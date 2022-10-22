كلوب: لا أعلم سبب الهزيمة أمام نوتنجهام فورست

محمد اسماعيل - القاهرة - علق المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، يورجن كلوب، على الهزيمة المفاجئة أمام فريق نوتينجهام فورست في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وخسر ليفربول بهدف نظيف أمام الفريق الذي كان يتذيل ترتيب الدوري قبل بداية اللقاء، وسط أداء ضعيف من رفاق محمد صلاح، الذين لم يفلحوا في ملامسة شباك الحارس المتألق دين هندرسون.

وتحدث كلوب بعد نهاية المباراة لشبكة " بي تي سبورت" قائلًا: " أعلم لماذا لم نظهر بشكل جيد، يمكنني تأكيد ذلك، لكنني لا أعلم كيف خسرنا المباراة بهذه السهولة".

وأضاف: "فريق نوتينجهام رائع، وستيف كوبر يقوم بعمل جيد جدًا لكن نحن من تسببنا في الهزيمة، أهدرنا 6 فرص سانحة للتسجيل، لقد كان الأمر أشبه باللعب ضد أنفسنا وليس ضد نوتينجهام"

وتابع: "كان علينا استغلال الكرات الثابتة التي سنحت لنا، كان لدينا الكثير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء وكانت أمامهم حرية الحركة مثل فيرمينو، وفان دايك، كانا يجب عليهما وضع الأمور في نصابها".

واستكمل كلوب: "لقد استقبلنا هدفًا من خطأ كبير من دفاعتنا، أعطيناهم كل الفرص من خلال التمريرات الخاطئة ونجحوا في غلق وسط الملعب، كان علينا الفوز اليوم لكن لم نفعل".

وواصل: "لقد أجرينا الكثير من التغييرات لكننا لم نؤد بأفضل طريقة ممكنة، بعيدًا عن كوننا نلعب 3 مباريات في الأسبوع بتشكيل محدود للغاية بسبب الإصابات".

وأنهى كلوب حديثه قائلًا: "آمل في عودة لاعبين أو ثلاثة قبل مباراة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا، من أجل وجود بعض الخيارات التي تمكننا من تخطي دور المجموعات".

يذكر أن ليفربول أصبح في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري هذا الموسم، بتحقيقه 16 نقطة فقط من 11 مباراة.