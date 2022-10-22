مصدر لمصراوي: شركة الكرة تناقش ملف تجديد عقد ثنائي الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مصدر بالنادي الأهلي، أن شركة كرة القدم الخاصة بالنادي، بدأت بالفعل في مناقشة ملف تجديد تعاقد ثنائي الفريق، حسين الشحات وياسر إبراهيم واللذان ينتهي تعاقدهما مع الفريق مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه بمجرد استقرار الشركة على التجديد للثنائي سيتم صدور تعليمات إلى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات للجلوس مع كل لاعب على حده والحديث معه حول التفاصيل المادية وأيضًا القيمة المعروضة من النادي.

وكشف أن ياسر إبراهيم كان يمتلك عروضًا من أندية محلية في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وتواصلت هذه الأندية مع وكيله أنور شلوفه لكن مدافع الأهلي كانت رغبته الأولى هي الاستمرار مع الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجولة الثانية من بطولة الدوري أمام أسوان، بعد تحقيق الفريق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد سجله شادي حسين في المباراة ‏التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.