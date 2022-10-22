بعد وصف كلاتينبرج للمخالفة.. ماذا تقول اللائحة عن عقوبة طاهر المنتظرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعرض طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي إلى بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة الإسماعيلي ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

نجح الأهلي في الفوز بمباراة الإسماعيلي بهدف نظيف، لكن في الدقائق الأخيرة تعرض طاهر لبطاقة حمراء مباشرة من حكم الساحة محمد عادل.

أثناء تحليل المخالفة قال مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام: "منح الحكم بطاقة حمراء ضد أحد لاعبي الأهلي للسلوك عنيف، وبعد المراجعة وافق حكم الفيديو المساعد على القرار الميداني للحكم.

وتابع: "تتفق لجنة الحكام مع قرار الحكم بالبطاقة الحمراء حيث لم يكن لدى اللاعب نية لعب الكرة، وتعمد ركل خصمه في ساقيه بطريقة عنيفة"

استخدم كلاتينبرج تعبيران في وصف الخطأ الذي قام به طاهر محمد طاهر خلال المباراة، الأول هو "السلوك العنيف"، أما الثاني فكان "تعمد ركل خصمه في ساقيه بطريقة عنيفة".

لائحة عقوبات رابطة الأندية توضح ما يتعرض له اللاعب وفقا للمخالفة التي يقوم به من عقوبة.

مسلسل 1 بند 5 يقول الطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللاعب، فالعقوبة إيقاف مباراتين بجانب غرامة بقيمة 10 ألاف جنيه.

أما مسلسل 1 بند 6 فينص على عقوبة أخرى ضرب الخصم بدون كرة عقوبته إيقاف 3 مباريات بجانب غرامة مالية 25 ألف جنيه.

المؤكد أن طاهر محمد طاهر لن يتواجد في مباراة الفريق ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز أمام أسوان، حيث أن الحد الأدني لإيقاف اللاعب الذي يتعرض لبطاقة حمراء مباشرة هو الغياب مباراة.