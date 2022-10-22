"موافقة بالإجماع".. كلاتنبرج يمنح حكامه الدرجة النهائية في القرارات المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - حلل الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام الحالات المثيرة للجدل في الأسبوع الأول من بطولة الدوري ليتفق مع جميع قرارات حكامه بنسبة 100%. واستحدث الخبير الإنجليزي فقرة تحليل أداء الحكام بالفيديو مع الكشف عن ما دار في غرفة الفار والحكم على قرار الحكم.

واتفق كلاتنبرج مع الحكم محمود ناجي وحكم الفار علاء صبري في احتساب ركلة جزاء قاتلة لمصلحة فاركو ضد البنك الأهلي في الوقت القاتل والتي أثارت الجدل وتعادل بها الفريق السكندري مع مضيفه 1-1 .

وأكد الخبير الإنجليزي أن محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي لم يلعب على الكرة في التنافس مع أحمد شريف مهاجم فاركو ليحدث تلامس ويسقط الأخير.

وقبلت لجنة الحكام قرار حكم الساحة السيد منير والفار هشام القاضي قراراهما في عدم احتساب ركلة جزاء لمصلحة ميدو جابر مهاجم سيراميكا ضد حسين السيد ظهير المصري في مباراة الفريقين معاً حيث اعتبر الخبير أن المهاجم بحث عن ركلة جزاء.

ووافقت لجنة الحكام على قرار حكم الساحة محمد عادل والفار طارق مجدي على طرد طاهر محمد طاهر جناح الأهلي في مباراة الإسماعيلي وجميع قرارات الحكم نادر قمر الدولة الذي أدار مباراة الزمالك وسموحة .



