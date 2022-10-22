"مقطع صوتي".. كلاتنبرج يكشف ما دار في غرفة الفار عقب مطالبة زيزو بركلة جزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإنجليزي مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام ما دار في غرفة الفار في الحالات المثيرة للجدل في مباراة الزمالك وسموحة في الأسبوع الأول من بطولة الدوري الممتاز.

واستحدث الخبير الإنجليزي فقرة تحليل أداء الحكام بالفيديو مع الكشف عن ما دار في غرفة الفار بتفريغ الصندوق الأسود والاستعانة بمقاطع لمناقشات حكم الساحة والفار والحكم على القرار.

واتفق كلاتنبرج مع قرارات الحكم نادر قمر الدولة في عدم احتساب ركلة جزاء لسموحة والزمالك وكشف ما دار عقب استدعاء حسام عزب حكم الفار في سقوط زيزو نجم الأبيض داخل منطقة جزاء الفريق السكندري.

ووفقاً للفيديو الذي نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة فقال عز حكم الفار عقب سقوط زيزو " أنا عندي احتمالية وجود ركلة جزاء على المدافع إن هو عمل إعاقة بإيده عايزك تيجي تشوفها".

وبعد مشاهدة الحكم نادر قمر الدولة للعبة رد "لا ياحسام لا يحسام الأيد وضع طبيعي بيغير اتجاهه واللمسة ديه أضعف من إنها تكون ضربة جزاء".

وعلق كلاتنبرج " نقبل قرار الحكم حيث إن المهاجم بحث عن ركلة جزاء بعد لمسة خفيفة ".

ووجه الخبير الإنجليزي نصيحة وقال " لا ينبغي أن يوصي حكم الفيديو باستدعاء الحكم لمراجعة لعبة لأن قرار الحكم الأصلي لم يكن خاطئاً بشكل واضح ".

وأضاف " نريد أن يتحذ حكم الساحة القرارات في الملعب وأن يتدخل حكم الفار فقط في الأخطاء الواضحة ".

وفاز الزمالك على سموحة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت الأربعاء على ستاد المقاولون العرب بتوقيع شريف رضا بالخطأ في مرماه و سامسون أكينولا .