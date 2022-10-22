مصدر لمصراوي: الأهلي يظهر بالرعاة الجدد أمام أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

كشف مصدر، أن النادي الأهلي سيخوض مباراة أسوان في بطولة الدوري، بالرعاة الجدد على قميصه.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مساء غدٍ الأحد، في مسابقة دوري WE المصري بمواجهة أسوان.

وأضاف المصدر، في تصريحات عبر "الخليج 365"، أن الأهلي سيظهر بالرعاة الجدد على قميصه في مواجهة أسوان.

وكانت شركة "اتصالات مصر" أعلنت الأربعاء الماضي، فوزها برعاية قميص الأهلي لمدة أربع سنوات.

كما أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" لمدة أربع سنوات قادمة "الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي".

وأوضح سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي بأن قيمة العقد تصل إلى 15% أكثر من اجمال عقود رعاية الأهلي المنتهية.

جدير بالذكر أن رعاة الأهلي الجدد "بنك أبو ظبي الأول مصر" وشركة "اتصالات مصر"، ظهرا في المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الإسباني ديفيد ديفيز المدرب الجديد لفريق اليد للنادي الأهلي.