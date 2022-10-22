نوتنجهام يُغادر قاع البريميرليج بالفوز أمام ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خطف فريق نوتنجهام فوزًا هامًا أمام نظيره ليفربول خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف المباراة الوحيد خلال اللقاء لاعب نوتنجهام تاييو أونيي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء من تسديدة سكنت شباك ليفربول.

ورفع نوتنجهام رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 9 في المركز 19 ـ قبل الأخير ـ، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 16 في المركز السابع.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

ووصلت كرة طولية في الدقيقة 8 للاعب ليفربول كارفاليو الذي سددها ضعيفة في يد حارس مرمى نوتنجهام.

وردّ نوتنجهام بكرة في الدقيقة 18 تصدى لها حارس مرمى ليفربول أليسون.

واستلم محمد صلاح الكرة في الدقيقة 20 داخل منطقة جزاء نوتنجهام ليُسددها تجاه المرمى ولكن تُرتطم بالدفاع وتخرج لركنية نُفذت وأبعدها الدفاع.

وأرسل لاعب ليفربول أليوت كرة عرضية حولها زميله كارفاليو برأسه أعلى مرمى نوتنجهام في الدقيقة 23.

وسدد لاعب ليفربول محمد صلاح كرة ضعيفة وصلت ليد حارس مرمى نوتنجهام في الدقيقة 30.

وردّ نوتنجهام بهجمة مرتدة انتهت بتسديدة للاعبه لينجارد تصدى لها حارس مرمى ليفربول أليسون في الدقيقة 31.

وشهدت الدقيقة 33 سقوط محمد صلاح مُصابًا ليتدخل الجهاز الطبي لإسعافه ثم اُستكمل اللقاء.

وتقدم نوتنجهام فورست بهدف في الدقيقة 55 سجله لاعبه تاييو أونيي بعدما سدد الكرة وتصدى لها القائم لتعود مرة أخرى له ليُسكنها الشباك.

وسدد لاعب ليفربول إليوت كرة في الدقيقة 57 تصدى لها حارس نوتنجهام.

وأهدر لاعب نوتنجهام جبس وايت في الدقيقة 59 فرصة تسديد جديدة إذ تأخر في التسديد ليتصدى في النهاية ميلنر لتسديدته وتخرج ركنية.

ودفع المدير الفني لليفربول يورجن كلوب في الدقيقة 62 باللاعب هندرسون بدلاً من فابيو كارفاليو وبترنت ألكسندر بدلاً من جيمس ميلنر.

وسدد لاعب نوتنجهام كرة في الدقيقة 69 تصدى لها حارس مرمى ليفربول أليسون.

وردّ لاعب ليفربول إليوت بتسديدة في الدقيقة 71 تصدى لها حارس مرمى نوتنجهام.

وأرسل لاعب ليفربول أرنولد كرة عرضية في الدقيقة 75 ولكن أبعدها دفاع نوتنجهام.