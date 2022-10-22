الامارات | خبر مزعج لجماهير ريال مدريد قبل مباراة اشبيلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيغيب أفضل لاعب في العالم الفرنسي كريم بنزيمة عن مباراة فريقه ريال مدريد مع إشبيلية، السبت في الدوري الاسباني لكرة القدم، لاصابة بفخذه بحسب ما ذكر ناديه.

وكان المهاجم الذي حصد جائزة الكرة الذهبية الإثنين قد سجل ضد إلتشي الأربعاء مساهماً في ابقاء فريقه متصدراَ لترتيب الدوري، لكنه لن يكون جاهزاً لاستقبال إشبيلية في ملعب سانتياغو برنابيو.

وكتب ريال مدريد، بطل أوروبا وإسبانيا، في بيان "بعد الاختبارات التي أجراها بنزيمة اليوم أظهرت الفحوص تعرضه لإرهاق عضلي في الفخذ الأيسر".

وكان بنزيمة الذي غاب عن معظم مباريات أيلول/سبتمبر لاصابته بتمزق في عضلات فخذه الأيمن، قد سجل 5 أهداف في سبع مباريات ضمن الدوري هذا الموسم.