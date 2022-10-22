موعد مباراة الأهلي وماجدبيرج الألماني اليوم في نصف نهائى كأس العالم لأندية اليد.. والقناة المجانية الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره ماجيدبرج الألماني، في الخامسة مساء اليوم السبت، فى نصف نهائي كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقام فى مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وصعد الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية الخميس الماضى.

وكانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد قد أسفرت عن تواجد «رجال يد الأهلي» في المجموعة الثانية إلى جانب فريقي بنفيكا البرتغالي، ومضر السعودى.

وتضم بعثة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية السوبر جلوب، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.

ويفقتد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي ضد ماجيدبرج الألماني لخدمات لاعبه هاني فوكس، بعد أن تعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال منافسات دور المجموعات من البطولة، لتحرمه الإصابة من المشاركة مع الفريق في باقي مباريات البطولة.

القناة الناقلة

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت 3، بجانب باقة قنوات السعودية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات البطولة.