شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصرى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة المصري فى ثاني جولات الدوري المصري الممتاز، ويحل المصرى ضيفا على بيراميدز في الثالثة عصر الأحد باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية فى الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمد صادق

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود وادي - فخر الدين بن يوسف

واختتم الفريق تدريباته عصر اليوم بملعب الدفاع الجوي قبل التحرك لمدينة برج العرب للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق حتى موعد المباراة.