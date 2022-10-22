شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج السعودى يهزم بنفيكا فى تحديد مراكز مونديال اليد.. وقداح أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الخليج السعودى على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 35 / 32 فى إطار تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة كأس العالم للأندية المقامة فى السعودية "سوبر جلوب"، ويلعب ثلاثى الزمالك أحمد الأحمر وحسن قداح وكريم هنداوى مع الفريق السعودى على سبيل الإعارة.

ونجح حسن قداح فى تسجيل 14 هدفا فى مباراة اليوم ليحصل على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

فيما يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لمواجهة ماجيدبرج الألمانى، فى الخامسة مساء اليوم السبت، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب " المقام فى السعودية.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية أمس الأول الخميس.

كما فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى الثلاثاء بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية".

تضم قائمة الفريق الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تقام في مدينة الدمام خلال الفترة من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، راؤول نانتس، عبدالرحمن فيصل، شهاب عبدالله، مصطفى خليل، محسن رمضان، سيف هاني، أحمد خيري، إسلام حسن، أحمد عادل، إبراهيم المصري، ياسر سيف، عمر كاستيلو، عمر سامي، عبدالعزيز إيهاب، إسلام راضي.