شكرا لقرائتكم خبر عن 18 دولة تشارك فى بطولة العالم للاسكواش للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للاسكواش للجامعات التى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأكيدًا من 18 دولة بالمشاركة فى البطولة، التى ستقام خلال الفترة من 7 إلى 13 نوفمبر المقبل، على ملاعب الاسكواش بنادي النادى بمدينة 6 أكتوبر ونادي نيو جيزة.

وتشارك كل من كندا واسبانيا وفرنسا وسويسرا والتشيك وهولندا وكوريا وجنوب افريقيا واوغندا بخمسة لاعبين، وهونج كونج بسبع لاعبين، والعراق بأربعة لاعبين.

كما تشارك كل من المجر واليابان بثلاثة لاعبين، وأستراليا وبولندا بلاعبين، والأرجنتين بلاعب واحد فقط بخلاف مصر الدولة المستضيفة والتي تشارك بخمسة لاعبين.

وتقام البطولة التي يترأس اللجنة المنظمة لها الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة 48 لاعب في منافسات الطلبة و25 لاعبة بمنافسات الطالبات ليكون اجمالي المشاركين 73 لاعب ولاعبة.