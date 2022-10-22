شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد الونش فى السوبر و18 جولة.. وكولر يبحث عن بديل طاهر.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم السبت 22 أكتوبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، كولر يفاضل بين الشحات وكريم فؤاد لتعويض غياب طاهر محمد طاهر أمام أسوان ،الزمالك يفتقد الونش فى السوبر و18 جولة بالدورى.

يفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، بين الثنائي حسين الشحات وكريم فؤاد للمشاركة أساسياً فى مباراته القادمة أمام أسوان فى ثانى جولات بطولة الدورى المصرى، لتعويض غياب طاهر طاهر، الذى تعرض للطرد فى مباراة فريقه أمام الإسماعيلي الأربعاء الماضي بالجولة الأولى للدوري، وفاز فيها الأهلي بهدف نظيف، بعدما تلقى طاهر الطرد المباشر فى نهاية المباراة بسبب تعمد الخشونة مع لاعب الإسماعيلي.

ويغيب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عن مباراتى فريقه المقبلتين ببطولة الدورى بعد طرده فى لقاء الإسماعيلى، وتنص لائحة المسابقات بالدورى المصرى على أن عقوبة الطرد المباشر نتيجة الخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب هى الإيقاف مباراتين.

ومن المقرر أن يغيب طاهر عن مباراتي الأهلي أمام أسوان ثم الداخلية فى الدوري، على أن يشارك مع الأهلي فى لقاء السوبر أمام الزمالك يوم 28 أكتوبر الجارى.

يستعد فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لمواجهة ماجديبرج الألمانى، فى الخامسة مساء اليوم السبت، فى نصف نهائى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب " المقام فى السعودية.

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بعد الفوز على بنفيكا البرتغالى بنتيجة 29/28 فى إطار ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية أمس الأول الخميس.

كما فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره مضر السعودى الثلاثاء بنتيجة 36/30 فى أول مواجهاته بكأس العالم للأندية".

يعقد مسئولو النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا، فى الواحدة ظهر اليوم، السبت، بمقر النادي فى الجزيرة لتقديم الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني الجديد لفريق كرة اليد، والذى سيتولى مهمة فريق اليد عقب انتهاء مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقامة حاليا فى السعودية.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء خلال الموسم الجارى، وتعاقد الأهلي مع ديفيد ديفيز خلفا لمواطنه دانيال جوردو الذى تمت إقالته بسبب فشله فى التتويج بلقب السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية التى أقيمت مؤخرا بتونس.

ويمتلك «ديفيد ديفيز» مسيرة مُميزة كلاعب فى عالم كرة اليد، وحصل على بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة العالم مع منتخب إسبانيا سنة 2005.

الزمالك يفتقد الونش فى السوبر و18 جولة بالدورى

كشفت إدارة الكرة بنادى الزمالك عن إصابة محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق بقطع في وتر العضلة الخلفية بعد بعد الفحوصات التى خضع لها عقب مباراة سموحة الأخيرة، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج للتدخل الجراحى وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

وبات فى حكم المؤكد غياب الونش عن نادى الزمالك فى 18 مباراة بالدوري العام، كما سيغيب الونش عن مباراة الأهلي والزمالك فى كأس السوبر المصرى، المقرر إقامتها يوم 28 أكتوبر الجارى فى الإمارات، وذلك فى حال غيابه لمدة 4 أشهر، كما سيغيب أيضاً عن كل مباريات الزمالك فى دوري أبطال أفريقيا، والتى ستقام حتى مارس المقبل.