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تعرف على مواعيد مباريات الجولة الثانية فى الدوري المصري الممتاز

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً، الأحد، منافسات الجولة الثانية من  بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الأسبوع الثانى من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلي فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلي والزمالك فى دوري الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري موسم 2021-2022 ، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر.

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية للدوري المصرى الممتاز 

 

الأحد 23 أكتوبر2022

 

3:00 بيراميدز - المصري البورسعيدي  


5:00 سيراميكا   -  الزمالك    


7:00 الأهلي   -  أسوان 

 

الاثنين 24 أكتوبر 2022


3:00 غزل المحلة  -  الإسماعيلي 

 
5:00 الاتحاد السكندري  -   الداخلية  

7:00 فيوتشر  -  المقاولون العرب   

 

الثلاثاء 25 أكتوبر 2022


5:00 سموحة  -  البنك الأهلي 


7:00 طلائع الجيش   - إنبي    

الأربعاء 26 أكتوبر 2022


5:00  فاركو   - حرس الحدود 

 

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصرى

 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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