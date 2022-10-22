شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث مع معاونيه خطة الأهلى لمواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه خلال الساعات المقبلة لوضع خطة الاستعداد لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بأبوظبي.

ويناقش كولر مع جهازه المعاون عدة ترتيبات خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة التى تُعد أول بطولة يطمح الأحمر للتتويج بها هذا الموسم ، واستقر الجهاز الفني للأهلي على السفر إلى الإمارات الثلاثاء المقبل لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك

ويختتم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، استعداداً لخوض مباراته أمام أسوان غدا، الأحد، على ملعب الأهلي والسلام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، قبل إعلان قائمة مباراة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق قبل موقعة الغد.

ومن المقرر أن يفتح الأهلي ملف صفحة الزمالك عقب الانتهاء من مباراة أسوان في الدوري.

ويحرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، خلال تدريبات فريقه الجماعية، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الإسماعيلي بالجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز التى حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف.