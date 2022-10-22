شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من التأثر بالغيابات ويؤكد: نمتلك أفضل العناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لاعبى فريقه من التأثر بأى غيابات فى الفترة الحالية، مؤكدًا أن الزمالك يضم أفضل لاعبين ولن يهتز الأداء والمستوى فى حال غياب أى عنصر.

وأكد فيريرا للاعبى الزمالك ضرورة التركيز فى المواجهات المقبلة، والتحلى بالأداء الجماعى الذى سيكون سلاح الفارس الأبيض أمام أى خصم، مشددًا على ضرورة مواصلة الانتصارات فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء سيراميكا المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وكان الأبيض فاز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك محمود الونش الذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر العضلة الخلفية، وسيجرى عملية جراحية فى انجلترا، كما يواصل عبد الله جمعة وإبراهيما نداى التأهيل.

ويفاضل فيريرا بين البنينى سامسون إكينولا والتونسى سيف الدين الجزيرى لقيادة خط هجوم الفريق أمام فريق سيراميكا، ونجح سامسون فى خطف الأنظار خلال الدقائق البسيطة التى لعبها مع الفريق فى مباراة سموحة، واستطاع تأمين فوز الزمالك بإحرازه الهدف الثانى من مراوغة رائعة للمدافع، ما جعل فيريرا يدرس الدفع به بشكل أساسى فى مباراة سيراميكا المقبلة، على حساب سيف الدين الجزيرى، للاستفادة من سرعة البنينى وقدراته التهديفية لحسم المباريات المقبلة.