شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كلاتنبرج عن طرد طاهر محمد طاهر وركلة جزاء زيزو فى الدورى؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة فيديو لمارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، لتحليل الحالات التحكيمية فى الأسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري العام.

وتحدث كلاتنبرج فى الفيديو عن قرار طرد طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي مباشرة عقب الاعتداء بدون كرة على لاعب الإسماعيلي، وأقر كلاتنبرج بصحة القرار.

كما تحدث كلاتنبرج عن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لزيزو لاعب الزمالك امام سموحة ، وأكد أيضا صحة القرار.