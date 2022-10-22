شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 4 منتخبات للمشاركة فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة بعثات 4 منتخبات استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبي، والمقرر انطلاقها يوم 27 أكتوبر الجاري، على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

ووصل صباح اليوم كل من "منتخب غانا، منتخب المغرب، منتخب أنجولا، ومنتخب ساحل العاج"، ومن المقرر وصول اليوم ايضا منتخبات السلفادور وكازاخستان وغانا وكوبا وأمريكا وكينيا.

وكان مسئولو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي قد وصلوا القاهرة أمس لحضور منافسات البطولة، كما قاموا بجولة تفقدية لصالة الدكتور حسن مصطفي المستضيفة للبطولة للوقوف على اخر استعدادات الصالة لاستضافة البطولة.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات الدولية.

وتعد البطولة إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، ويشارك في البطولة 25 دولة من مختلف دول العالم.